Мощнейшее наводнение произошло в Иране: есть жертвы

Мощное наводнение случилось на севере Ирана. Последствия удара стихии публикует телеканал Press TV.

По последним данным, жертвами прихода большой воды стали как минимум четыре человека. Кроме того, в регионе подтоплены сотни зданий, целые районы остаются без электричества.

Водой на севере Ирана размыло все дороги, поэтому некоторые населенные пункты оказались отрезанными от внешнего мира. Также селевые потоки привели к обрушению нескольких мостов.