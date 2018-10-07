Родильный дом Владивостока оснастили новейшим оборудованием премиум-класса

Во Владивостоке клинический родильный дом № 3 оснастили новейшим оборудованием. Так, у врачей круглосуточной службы эндоскопической хирургии появилась возможность проводить сложнейшие операции, которые помогают избавить тысячи женщин от бесплодия.

Новейшие камеры оборудования позволяют взглянуть на внутренние ткани человека в различных режимах визуализации. С помощью увеличения врачи могут рассмотреть мельчайшие кровеносные сосуды.

Благодаря новому оснащению больницы некоторые операции стало возможно проводить без разреза брюшной стенки, а у врачей появилась появились средства для лечения и профилактики гинекологических заболеваний уже во время беременности.

Всего медики проводят более 4,5 тысячи сложнейших хирургических вмешательств в год. Общая стоимость оборудования составила порядка десяти миллионов рублей.