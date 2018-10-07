Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление своему российскому коллеге Владимиру Путину с днем рождения. Его текст опубликован на сайте главы республики.

В торжественной телеграмме Лукашенко отметил, что Путин является лидером братского российского народа и вносит большой вклад в дело укрепления могущества и благополучия России и преодоления ею различных угроз.

«Глубоко убежден, что наш диалог, основывающийся на принципах взаимного доверия и уважения, будет и впредь всемерно содействовать развитию союзнических отношений и стратегического партнерства», - добавил он.

Сегодня Владимиру Путину исполняется 66 лет. Как ранее сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, этот день глава государства проведет в кругу родных, близких и друзей.