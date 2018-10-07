В Дании вслед за Британией призвали атаковать Россию в киберпространстве

Дания намерена атаковать Россию в киберпространстве. Об этом заявил глава парламентского комитета по обороне Дании Насер Хадер.

По его словам, нападение необходимо, потому что Россией якобы предпринимаются попытки кибератак по всему миру.

Хадер не привел доказательств, но выразил уверенность, что члены группы Fancy Bear являются «российскими хакерами», сообщает Danmarks Radio.

«И иногда лучшая защита - это атака. Я не предлагаю конкретных атак, пусть их разработкой занимаются эксперты, но как лицо, принимающее решения, я говорю, что мы должны их взломать», - сказал он.

Также Хадер добавил, что «в нападении на Россию» нужно действовать с умом и быть осторожными.

В Кремле неоднократно заявляли, что не понимают, на основе чего сделаны выводы о «русских хакерах», и выступили с требованием предъявить доказательства.

Ранее сообщалось, что Минобороны Британии не исключает возможности проведения кибератак в отношении России, для того чтобы отключить электроснабжение в стране, в случае если Москва снова якобы выступит «агрессором».