Момент уничтожения двух районов Индонезии стихийным бедствием показали со спутника

Сразу два района в Индонезии - Балароа и Петобой - были уничтожены сильнейшим землетрясением, произошедшим в стране. Стихийное бедствие снесло все на своем пути: деревья, поля, здания, транспортную инфраструктуру.

Как отмечает издание The Sun, землетрясение уничтожило и два отеля. В настоящий момент на мечте ЧП ведутся поисковые работы. Однако, как сообщают местные власти, вероятность найти выживших крайне мала.

Момент уничтожения районов был снят с высоты птичьего полета.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Индонезии 28 сентября. После этого последовало еще 360 афтершоков и цунами. Стихийное бедствие унесло жизни как минимум 1649 человек. Под завалами могут находится еще порядка 150 тысяч человек.