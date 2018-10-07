Не на что строить, нечем вооружить: в Раде заявили о неспособности достроить ракетный крейсер «Украина»

В Верховной раде заявили о неспособности Украины достроить ракетный крейсер «Украина», проблема заключается в отсутствии вооружений и недостатке денежных средств. Об этом заявил глава комитета Рады по обороне, член Блока Петра Порошенко Иван Винник.

«Корабль такого значительного класса ВСУ пока что не могут себе позволить с точки зрения его стоимости», - сказал он.

Депутат Верховной рады отметил, что введение в строй крейсера «Украина» в значительной степени усилило бы возможности Украины в Черном море. Но, как отметил Винник, даже если бы Киев нашел средства на завершение строительства корабль, у него не оказалось бы вооружения для оснащения ракетного крейсера.

«То есть если теоретически деньги можно найти в какой-то перспективе или получить за счет государственных гарантий, кредитные деньги, достроить и передать на баланс Минобороны, у нас есть проблема: этот крейсер нечем вооружить», - отметил украинский депутат в интервью изданию «Преступности. net».

Винник добавил, что у государства нет систем наблюдения, противовоздушной обороны и управления огнем и средств поражения ракет украинского производства. Украина все эти вооружения производила совместно с РФ.

На Украине часто звучат заявления о попытках создать новые образцы вооружений, но результаты этих разработок специалистов пока не впечатляют. Ранее украинский военный эксперт Валентин Бадрак заявлял, что в стране наблюдается «серьезный всплеск» развития военных технологий и возможно создание ракет, якобы способных долетать до Москвы.