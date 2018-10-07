Британия пригрозила выключить свет всей Москве

Министерство обороны Великобритании не исключает возможности проведения кибератак в отношении России, чтобы отключить в стране электроснабжение, в случае если Москва вновь якобы выступит «агрессором».

Как сообщает газета Sunday Times, в Великобритании обеспокоены тем, что для противостоянии России у Лондона недостаточно оружия. Так, по данным издания, массивная кибератака является единственной альтернативой применению ядерного оружия. Теперь Великобритания намеревается максимально развивать свой киберпотенциал в оборонительных целях.

К тому же, как говорится в материале, это даст Лондону больше возможностей, в случае если Россия решит захватить острова Эстонии или установить контроль над нефтяными запасами в Ливии, а также якобы спровоцировать новую волну миграционного кризиса в Европе.

Более того, отмечается, что Лондон может ответить кибератакой, если РФ создаст угрозу ВС Великобритании.

Напомним, ранее постпред Великобритании при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Питер Уилсон на пресс-конференции с министром обороны Нидерландов Анк Бейлевельд обвинил РФ в попытках осуществления серии кибератак на компьютерные системы Форин-офиса и химлаборатории Портон-Даун.