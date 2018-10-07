Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Владимиру Путину исполняется 66 лет

Валентина Пескова
06:00 07.10.2018
Свой день рождения, выпавший в этом году на выходной день, президент проведет в кругу родных, близких и друзей.
Владимиру Путину исполняется 66 лет
Фото: пресс-служба президента России

Сегодня, 7 октября, отмечает свой день рождения президент Российской Федерации Владимир Путин. Этот день «президент проведет с родными, близкими и друзьями», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как стало известно СМИ, на праздник к главе России прилетит бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони, чтобы лично поздравить Владимира Путина.

День рождения Владимира Путина нечасто выпадает на нерабочий день. Поэтому личный праздник для президента не становится поводом, чтобы отменять рабочие дела, связанные с управлением страной.

В прошлом году по меньшей мере 11 глав разных стран позвонили лидеру России, чтобы поздравить его с 65-летним юбилеем, а в Париже и Барселоне появились граффити с Путиным в честь его дня рождения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.10.2018, 01:53
В Минобороны рассказали о доверии россиян к Вооруженным силам РФ
Дата07.10.2018, 05:35
Возвращение домой: реконструированный аэродром Чкаловск принимает авиацию Балтфлота
Дата05.10.2018, 02:23
Макгрегор сорвал пресс-конференцию перед боем с Нурмагомедовым
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата05.10.2018, 21:16
Названа дата первого полета военного самолета Ил-112В
Дата03.10.2018, 10:37
Колчак Полярный: неизвестный подвиг будущего адмирала
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:32 Спорт
Льюис нокаутировал Волкова за несколько секунд до конца боя
06:00 В стране и мире
Владимиру Путину исполняется 66 лет
05:52 В стране и мире
Видео
Большая ошибка: Меланию Трамп раскритиковали за «костюм рабовладельца» в Кении
05:43 Спорт
Видео
Забил даже вратарь: футбольный матч в Москве закончился со счетом 43:1
04:51 Спорт
Видео
Шоу UFC 229 началось в Лас-Вегасе
События дня
События дня
Главное о бое Нурмагомедова против Макгрегора
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Ростовчанин проткнул голову ножом, чтобы она дышала, и не умер: видео
Видео
Выбросило через лобовое стекло: жуткое ДТП во Владивостоке попало на видео
Ани Лорак подала на развод с мужем
Видео
Момент смертельного ДТП под Тверью попал на видеорегистратор
Видео
Появилось новое видео с упавшим в воду фрагментом железнодорожной части Крымского моста
Пашинин оправдался после рассказа комбата о его «службе» в Донбассе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.