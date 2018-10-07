Владимиру Путину исполняется 66 лет

Сегодня, 7 октября, отмечает свой день рождения президент Российской Федерации Владимир Путин. Этот день «президент проведет с родными, близкими и друзьями», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как стало известно СМИ, на праздник к главе России прилетит бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони, чтобы лично поздравить Владимира Путина.

День рождения Владимира Путина нечасто выпадает на нерабочий день. Поэтому личный праздник для президента не становится поводом, чтобы отменять рабочие дела, связанные с управлением страной.

В прошлом году по меньшей мере 11 глав разных стран позвонили лидеру России, чтобы поздравить его с 65-летним юбилеем, а в Париже и Барселоне появились граффити с Путиным в честь его дня рождения.