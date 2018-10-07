Большая ошибка: Меланию Трамп раскритиковали за «костюм рабовладельца» в Кении

Супруга американского президента Мелания Трамп, так любимая прессой, прокололась, вызвав серьезную критику со стороны журналистов.

Трамп выбрала для поездки на сафари в Кению пробковый шлем, который дополняет изящный образ первой леди. За это на первую леди полетели упреки, так как такой головной убор - традиционный «символ европейского колониализма». На образ первой леди США обратило внимание издание The New York Times.

По мнению американских журналистов, данный головной убор ассоциируется с эксплуатацией африканцев. Поэтому, по их словам, Мелания Трамп «сделала большую ошибку на глобальном уровне».

«Это все равно, что появиться на собрании афроамериканских производителей хлопка в форме солдата Конфедерации. Тут важен исторический контекст», - отметил в Twitter профессор африканской истории Мэтт Каротенуто.

Первая леди находится в Африке, чтобы осветить инициативы по гуманитарной деятельности. Она посетила детский дом и Фонд охраны дикой природы Девида Шелдрика, а также поучаствовала в сафари.