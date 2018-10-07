Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии выросло до 1649

Число жертв разрушительного землетрясение и цунами в Индонезии, произошедшего 28 сентября, выросло до пугающей цифры. На данный момент Kyodo News cо ссылкой на Агентство по борьбе со стихийными бедствиями страны сообщило о 1649 погибших.

При этом число пропавших без вести составляет 265, а число пострадавших - 2549. Как заявили власти, в провинции Сулавеси под завалами могут находиться более 150 тысяч человек.

Вчера, 6 октября, в Индонезию вылетел самолет МЧС, на борту которого находилось более 23 тонн гуманитарной помощи для пострадавших. Это установки для очистки воды, электростанции, палатки, одеяла.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Индонезии 28 сентября. После этого последовало еще 360 афтершоков.