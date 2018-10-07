Кондолиза Райс придумала, как «сдерживать Россию»

Кондолиза Райс, которая с 2005 по 2009 год занимала пост госсекретаря США, дала интервью украинскому изданию «Новое время».

Вопрос журналиста о том, «как долго Россия будет тестировать границы дозволенного», учитывая ее якобы причастность к отравлению Сергея Скрипаля и «агрессию» против Украины не застал Райс врасплох.

Отвечая не него экс-госсекретарь заявила, что Российская Федерация давно «перешла все возможные красные линии, и заслуживает адекватного ответа». В связи с этим США, вместе со своими европейскими союзниками, должны продолжать политику совместных санкций против РФ.

Кроме этого, по мнению экс-госсекретаря, для «сдерживания Москвы» необходимо поддержать украинскую армию со стороны Запада, а в особенности - США. Политик также заявила, что она выступает за поддержание вооружения украинских военных, а также за размещение хорошо вооруженных батальонов НАТО в Польше и Прибалтике.