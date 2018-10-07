Прогноз саудовского принца по нефти вызвал недоумение в Совфеде

Прогноз наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салман Аль-Сауда относительно того, что в России через 19 лет может сильно сократиться или прекратиться вовсе добыча нефти, вызвал недоумение в российском Совете Федераций. Об этом заявил первый замглавы экономического комитета Сергей Калашников РИА Новости.

«Я не знаю, на чем обоснован этот прогноз. В России большой процент неподтвержденных нефтяных запасов», - сказал Калашников.

По словам законодателя, во всем мире действительно сокращаются объемы разведанных месторождений, но на смену им приходят другие виды топлива, в том числе сланцевая нефть. При этом самой Саудовской Аравии нефть более «легкая», в отличие от России, себестоимость добычи ее одного барреля значительно ниже, а нефтяные поля в стране также уменьшаются.

В Совфеде выразили уверенность, что заявление саудовского принца никак не повлияет на ситуацию на текущем рынке нефтепродуктов.

Напомним, сын саудовского короля заявил, что ожидает резкого сокращения добычи в Китае и значительного снижения производства в Российской Федерации, что якобы может привести к исчезновению РФ из списка главных нефтяных игроков мира.