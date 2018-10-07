Кавано принял присягу в качестве нового члена Верховного суда США

Судья Бретт Кавано 6 октября принял присягу в качестве 114-го члена Верховного суда США.

Как сообщает Fox News, главный судья Верховного суда Джон Робертс принял присягу на частной церемонии. На мероприятии вместе с Кавано присутствовали его жена и дети. Ожидается, что церемониальная клятва состоится в Белом доме 8 октября.

Таким образом, приступить к рассмотрению дел судья Кавано сможет уже 9 октября.

Напомним, сенаторы США одобрили утверждение Бретта Кавано девятым судьей Верховного суда. За утверждение Кавано судьей ВС США проголосовал 51 сенатор, против – 49.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сразу же поздравил Кавано в соцсетях и подчеркнул, что скоро подпишет его назначение. Таким образом, республиканцы получили большинство в Верховном суде США.