Воробьев рассказал о влиянии санкций на Подмосковье

Россия серьезно пострадала после ввода санкций, однако эти ограничения дали толчок для развития импортозамещения, в том числе и в Московской области. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в интервью «360».

«От санкций мы здорово все пострадали, вся наша страна - это факт. Было бы неправильно отмахиваться от этого и говорить о том, что все замечательно. И импортозамещение действительно произошло, да, это действительно прорыв», - заявил глава Подмосковья.

По мнению губернатора, также для дальнейшего развития региона необходима модернизация иностранных предприятий, которые пришли в Московскую область в последние пять лет, однако иностранные инвесторы занимают «сдержанную позицию».

«Политика влияет на экономику, она имеет значение», - объяснил Воробьев.

При этом, по его словам, Подмосковье постоянно ищет новых партнеров и ведет переговоры с послами разных стран и зарубежными предпринимателями, чтобы привлечь в регион зарубежные активы.