Беспилотник США 11 часов вел разведку у границ России

Стратегический беспилотный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в течение нескольких часов проводил разведывательный полет около границы Калининградской области, в воздушном пространстве Литвы. Такие данные обнародованы в Twitter-аккаунте сайта PlaneRadar.ru.

Cогласно траектории полета БПЛА, отмеченной на картах, он вылетел с итальянской авиабазы НАТО Sigonella (Сигонелла) и пересек воздушное пространство Греции. Затем он пролетел над территорией Румынии, Украины, и пересек Польшу.

В 10.38 аппарат вел разведку вблизи Калининградской области, находясь в небе над Литвой. После этого облетел воздушное пространство Латвии и Эстонии на западной границе с Россией около Ленинградской и Псковской областей.

Перед тем, как вернуться на авиабазу, Global Hawk вновь пролетел у Калининградской области. Последние данные о его передвижении зафиксированы в 20 часов 20 минут по московскому времени. Таким образом у границ России аппарат провел около 11 часов.