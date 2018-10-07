В МВД назвали число жертв взрыва в жилом доме Кишинева

Два человека погибли в результате взрыва 20-этажного жилого дома в Кишиневе. Об этом сообщили в МВД Молдавии. Взрыв произошел вечером 6 октября в микрорайоне Рышкановка молдавской столицы.

«У нас есть информация о двух погибших, десятки людей ранены», — сообщили в ведомстве.

Напомним, от сильной ударной волны разрушено несколько квартир: бетонные перегородки и перекрытия нескольких этажей. По предварительной версии, в 22.40 в квартире на 15-м этаже взорвался газовый баллон.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Департамента ЧС МВД Молдавии Лилиану Пушкашу, сообщил, что жертвами взрыва стали восемь человек.

Очевидцы взрыва опубликовали в соцсетях первые фото и видео с места происшествия.