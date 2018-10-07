В Минобороны рассказали о доверии россиян к Вооруженным силам РФ

Согласно исследованию Минобороны, в России поменялось отношение к военной службе и армии страны в целом. В настоящее время порядка 80% процентов граждан РФ выражают свою уверенность в Вооруженных силах России. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в эфире «Эха Москвы».

По словам военного, социологические опросы людей разного возраста на эту тему проводятся в различных субъектах Российской федерации.

Кроме того, за два года в России в два раза сократилось количество молодых людей, уклоняющихся от призыва на военную службу. Сейчас уклонистами считаются 1,6 тысячи человек.

В этом году, согласно указу Владимира Путина, количество призывников на срочную службу осенью сократилось по сравнению с прошлым годом.

«У нас этой осенью по заданию - 132,5 тысячи человек, весной этого года - 128 тысячи человек, а осенью 2017 года - 134 тысячи», - сказал Бурдинский.

Осенний призыв в армию начался в России 1 октября.