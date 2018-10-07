Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Антиохийская церковь призвала созвать Всеправославный собор

Василиса Морозова
01:47 07.10.2018
Антиохийский Патриархат предложил созвать чрезвычайную Ассамблею Православных Церквей, чтобы обсудить вопрос предоставления Украине автокефалии.
Антиохийская церковь призвала созвать Всеправославный собор
Фото: imago, stock&people, Globallookpress

Синод Антиохийской православной церкви призвал решать вопрос о возможном предоставлении автокефалии на Украине путем созыва совещания глав Православных церквей.

В заявлении Синод выразил тревогу в связи с действиями, которые могут привести «к изменению географии Православных церквей», а также выступил против того, чтобы историю рассматривали в одностороннем порядке, поскольку это «разжигает ненависть и ведет к разделению между сыновьями одной Церкви».

«Православная Антиохийская церковь просит Его Святейшество Вселенского патриарха, дабы он созвал срочное собрание предстоятелей поместных церквей для обсуждения изменений, происходящих в православном мире, выдачи автокефалий новым церквам и для выработки общих решений», - сказано в заявлении.

Антиохийская Церковь, согласно документу, отвергает принципы утверждения новой Церкви в пределах канонических границ существующих Патриархатов или автокефальных Церквей «как метод для разрешения конфликтов». В связи с чем она призвала Церкви быть бдительными, чтобы «не скатиться до политических ям», так как история показывает, что политические ловушки только ослабляли Православную церковь и православное единство в мире.

Напомним, Антиохийская Церковь является одной из древнейших в мире, под ее юрисдикцию входят ОАЭ, Бахрейн, Оман, Сирия, Ирак, Кувейт.

Власти Украины добиваются автокефалии. Патриарх Кирилл выступил с инициативой провести совещание глав Православных церквей по ситуации на Украине, он разослал письма с запросом предстоятелям поместных Церквей. Польская православная церковь уже поддержала его инициативу.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.10.2018, 01:53
В Минобороны рассказали о доверии россиян к Вооруженным силам РФ
Дата07.10.2018, 01:53
В Минобороны рассказали о доверии россиян к Вооруженным силам РФ
Дата05.10.2018, 02:23
Макгрегор сорвал пресс-конференцию перед боем с Нурмагомедовым
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата05.10.2018, 21:16
Названа дата первого полета военного самолета Ил-112В
Дата03.10.2018, 10:37
Колчак Полярный: неизвестный подвиг будущего адмирала
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
02:17 В стране и мире
Видео
В МВД назвали число жертв взрыва в жилом доме Кишинева
02:10 Спорт
Видео
Дагестанские фанаты Нурмагомедова перекрывают улицы в Махачкале
01:29 В стране и мире
Лондон находится под угрозой полного затопления
23:46 В стране и мире
Видео
Бэнкси раскрыл секрет самоуничтожившейся картины: видео
22:41 В стране и мире
Видео
На Украину прибыли боевые истребители и тяжелая авиация ВВС США
События дня
События дня
Главное о бое Нурмагомедова против Макгрегора
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Ростовчанин проткнул голову ножом, чтобы она дышала, и не умер: видео
Видео
Выбросило через лобовое стекло: жуткое ДТП во Владивостоке попало на видео
Ани Лорак подала на развод с мужем
Видео
Момент смертельного ДТП под Тверью попал на видеорегистратор
Видео
Появилось новое видео с упавшим в воду фрагментом железнодорожной части Крымского моста
Пашинин оправдался после рассказа комбата о его «службе» в Донбассе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.