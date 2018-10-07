Антиохийская церковь призвала созвать Всеправославный собор

Синод Антиохийской православной церкви призвал решать вопрос о возможном предоставлении автокефалии на Украине путем созыва совещания глав Православных церквей.

В заявлении Синод выразил тревогу в связи с действиями, которые могут привести «к изменению географии Православных церквей», а также выступил против того, чтобы историю рассматривали в одностороннем порядке, поскольку это «разжигает ненависть и ведет к разделению между сыновьями одной Церкви».

«Православная Антиохийская церковь просит Его Святейшество Вселенского патриарха, дабы он созвал срочное собрание предстоятелей поместных церквей для обсуждения изменений, происходящих в православном мире, выдачи автокефалий новым церквам и для выработки общих решений», - сказано в заявлении.

Антиохийская Церковь, согласно документу, отвергает принципы утверждения новой Церкви в пределах канонических границ существующих Патриархатов или автокефальных Церквей «как метод для разрешения конфликтов». В связи с чем она призвала Церкви быть бдительными, чтобы «не скатиться до политических ям», так как история показывает, что политические ловушки только ослабляли Православную церковь и православное единство в мире.

Напомним, Антиохийская Церковь является одной из древнейших в мире, под ее юрисдикцию входят ОАЭ, Бахрейн, Оман, Сирия, Ирак, Кувейт.

Власти Украины добиваются автокефалии. Патриарх Кирилл выступил с инициативой провести совещание глав Православных церквей по ситуации на Украине, он разослал письма с запросом предстоятелям поместных Церквей. Польская православная церковь уже поддержала его инициативу.