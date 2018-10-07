Лондон находится под угрозой полного затопления

Лондон и другие прибрежные города Великобритании находятся в зоне риска и рискуют уйти под воду из-за повышения уровня моря, связанного с глобальным потеплением. Такие данные, основываясь на новом исследовании, приводит британская The Independent.

Газета ссылается на анализ организации «Христианская помощь», в котором указано, что уровень моря со временем увеличится более чем на 40 см. Правда, этого можно избежать, если температура не поднимется более чем на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня (такая отметка установлена Парижским соглашением по климату). При этом в настоящее время в мире температура поднимается более чем на 3 градуса, что грозит катастрофой прибрежным городам.

Затопление, по данным исследователей, также угрожает таким городам, как Хьюстон, Техас, Бангкок, Шанхай и Манила. Автор доклада Кэт Крамер отмечает, что для того, чтобы сдержать повышение уровня моря, необходимы более масштабные и быстрые сокращения выбросов парниковых газов.