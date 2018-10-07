СМИ: полиция считает, что саудовского журналиста убили в посольстве в Стамбуле

Турецкая полиция заявила, что по предварительным данным, пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи убили в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, первоначальная версия полиции в Турции заключается в том, что оппозиционного журналиста могли убить в консульстве, а затем его тело вывезли.

«Хашкаджи был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Мы полагаем, что убийство было предумышленным, и впоследствии тело было перемещено из генконсульства», - агентство цитирует источник в турецкой полиции.

Хашкаджи 2 октября отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы. Его невесту не пустили в здание ведомства, а спустя несколько часов ей заявили, что он уже ушел. Однако Джамаль Хашкаджи пропал.

В связи с пропажей саудовского журналиста прокуратура Стамбула начала расследование. После чего саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что может разрешить Турции обыскать консульство королевства в Стамбуле из-за исчезновения журналиста.