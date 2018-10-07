Выводят пострадавших: кадры с места взрыва в Кишиневе

Очевидцы взрыва в 20-этажном доме в молдавской столице публикуют в социальных сетях первые фото и видео с места происшествия.

«Выводят из многоэтажного дома после взрыва пострадавшего человека. Сейчас поднялись в подъезд пожарные. Кого-то видно со второго этажа», - говорит автор видео.

Взрыв произошел вечером 6 октября в Кишиневе в районе Рышкановка. От сильной ударной волны разрушены несколько квартир: бетонные перегородки и перекрытия нескольких этажей. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Департамента ЧС МВД Молдавии Лилиану Пушкашу, жертвами взрыва стали восемь человек.

По ее словам, по предварительной версии, в 22.40 в квартире на 15-м этаже взорвался газовый баллон. Жилой дом при этом не подключен к газу, поэтому несколько человек пользовались баллонами.

На месте взрыва работают наряды полиции, машины скорой помощи. Отмечается, что существует опасность дальнейшего обрушения дома.

Движение по Московскому проспекту закрыто.