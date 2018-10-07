В Москве запустят новый вид общественного транспорта

В 2020 году в Москве появится новый вид транспорта – водный. Первый маршрут пройдет от Киевского вокзала до Нижних Мневников. Об этом сообщается на странице департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Twitter.

«Хотим, чтобы этот транспорт был удобным и собираем ваши отзывы, как его развивать, на pressdt@mos.ru. Авторы лучших идей обсудят их с Максимом Ликсутовым», - говорится в соцсети.

Предполагаемый маршрут речных трамваев пройдет через районы Хорошево-Мневники, Пресненский, Филевский парк и Дорогомилово. Суда вместимостью до 100 человек будут ходить с интервалом 4-6 минут. Для оплаты проезда можно будет использовать карту «Тройка». Протяженность пилотного маршрута составит 10 километров, а время в пути в обе стороны - 104 минуты.