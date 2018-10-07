В Кишиневе в жилом доме прогремел мощный взрыв

В столице Молдавии в жилом доме на 15 этаже прогремел взрыв, сообщили в МВД республики. По данным полиции, взрыв произошел около 22.40 мск в доме по адресу: Московский проспект, 11.

На месте ЧС работают сотрудники правоохранительных органов, медики и экстренные службы. Жителей эвакуируют из дома.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Департамента ЧС МВД Молдавии Лилиану Пушкашу, жертвами взрыва стали восемь человек, кроме того много людей пострадало, однако конкретная цифра не уточняется.

Отмечается, что причина взрыва пока не известна. Однако, как отметили в МВД, «мощность была такой сильной, что ударная волна разрушила бетонные перегородки и перекрытия нескольких этажей».

По словам Пушкашу, некоторые жители пользовались газовыми баллонами, так как дом не был подключен к газу. Поэтому, по предварительным данным, в одной из квартир мог взорваться газовый баллон.

Очевидцы публикуют видео с места происшествия. По их словам, в результате взрыва ударной волной были выбиты стекла и бетонные перегородки. Жильцы дома оказались заблокированы на трех этажах.