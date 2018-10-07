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Новые правила регистрации автомобилей вступают в силу в России

Василиса Морозова
00:10 07.10.2018
В России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов.
Новые правила регистрации автомобилей вступают в силу в России
Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

С 7 октября в России вступают в силу новые правила государственной регистрации автомобилей и прицепов к ним, которые МВД РФ ввело в конце сентября.

Автовладельцам разрешат ставить на учет транспортные средства с электронными ПТС, а с 1 ноября 2019 года их использование и вовсе станет обязательным.

При этом ранее выданные ПТС из бумаги будут действовать бессрочно. Но желающие смогут заменить их на электронные.

Кроме того, будет упрощена процедура согласования замены двигателя на машине. В случае замены на идентичный мотор, автовладельцам не обязательно нужно будет ехать в ГИБДД для регистрации. Также при продаже машины ее владелец сможет хранить госзнаки 360 суток, раньше этот срок был вдвое меньше.

Помимо всего этого, согласно новым правилам, можно будет поставить автомобиль на учет не только по паспорту, но и с использованием временного удостоверения личности. Когда у авто несколько собственников – они могут обратиться в ГИБДД и написать заявление о согласии на регистрацию машины на одного из них.

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