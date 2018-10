Бэнкси раскрыл секрет самоуничтожившейся картины: видео

Американский граффити-художник Бэнски, чья личность до сих пор остается неизвестной, раскрыл секрет, как он готовил механизм «самоуничтожения» своей картины «Девочка с воздушным шаром».

В своем Instagram Бэнкси выложил видеоролик, в котором рассказал, что еще несколько лет назад встроил в рамку картины шредер – механизм для измельчения бумаги, именно на тот случай, если полотно когда-нибудь будет продано с аукциона. Далее запечатлен сам момент, в который картина «самоуничтожилась» после того, как сегодня ее приобрели на торгах Sotheby’s за 1,4 миллиона долларов. Можно предположить, что кто-то из помощников художника присутствовал в этот момент на аукционе и привел механизм в действие с помощью дистанционного управления.

Видеоролик в соцсети Бэнкси снабдил короткой цитатой художника Пабло Пикассо: «Каждый акт творения – изначально – акт разрушения» («The urge to destroy is also a creative urge»).

Напомним, картина «Девочка с воздушным шаром» была создана художником в 2006 году и существовала в единственном экземпляре. Во время торгов в Лондоне встроенный в картину измельчитель бумаги уничтожил ее сразу после того, как она ушла с молотка за 1,4 миллиона долларов. Согласился ли покупатель приобрести картину, изрезанную на мелкие полоски, или же отказался от лота, остается неизвестным.