Сенат США проголосовал за продвижение кандидата Трампа на пост Верховного судьи

Сенаторы США одобрили утверждение Бретта Кавано девятым судьей Верховного суда после нескольких недель напряженных слушаний, так как против него были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах.

На фоне протестов против его назначения на должность у здания Верховного суда и Конгресса прошло голосование по его кандидатуре. Вице-президент Майкл Пенс несколько раз приостанавливал процедуру из-за криков женщин, которые пытались помешать проведению голосования.

Дело в том, что ряд женщин обвинил Кавано в сексуальном насилии более 30 лет назад, когда тот был еще учеником старших классов. Однако судья отверг все обвинения во время слушаний в суде.

За утверждение Кавано судьей ВС США проголосовал 51 сенатор, против – 49. При этом 9 июля американский президент Дональд Трамп номинировал Бретта Кавано на пожизненный пост судьи Верховного суда.

Американский лидер был так рад решению сената США, что уже рассказал, когда подпишет назначение Кавано судьей Верховного суда.

«Я поздравляю сенат США с утверждением нашего великого кандидата, судьи Бретта Кавано, в Верховный Суд США. Позже сегодня я подпишу его назначение, и он будет официально приведен к присяге. Очень волнительно!», - написал Трамп в Twitter.

Таким образом, республиканцы получили большинство в Верховном суде, играющем довольно большую роль в жизни США, а утверждение Кавано как минимум укрепит боевой дух его однопартийцев. Кроме того, по словам экспертов, Кавано станет одним из самых консервативных представителей Верховного суда.