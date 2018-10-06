«Наш с вами долг» - ведущая Анна Шафран призвала принять участие в строительстве храма ВС РФ

На территории подмосковного парка «Патриот» к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне появится Главный храм Вооруженных сил России, призванный объединить всех верующих военнослужащих и гражданских.

Строительство храмового комплекса, спроектированного в русско-византийском стиле, поддержали многие известные люди, в том числе радиоведущая Анна Шафран.

«На алтарь Великой Отечественной войны были положены миллионы и миллионы жизней наших соотечественников, наших дедов, прадедов, бабушек, прабабушек, всех тех людей, которые трудились ради общей Победы, тех людей, благодаря которым живем, существуем, работаем, воспитываем наших детей», - сказала журналист.

Шафран напомнила, что храм будет построен в подмосковном парке «Патриот» по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Мне кажется, что это действительно большое событие, потому что такие победы, как в 1945 году в Великой Отечественной войне, безусловно должны быть запечатлены в архитектуре, ведь архитектура – это застывшая эпоха.

Это будет центр, который символизирует собой единение армии, народа и церкви. Это будет центр, где на торжественных богослужениях будем собираться все мы, с тем, чтобы вспоминать подвиги наших великих предков. Ведь для того, чтобы иметь великое будущее, мы должны помнить о нашем великом прошлом, и действовать в настоящем так, чтобы великое будущее было возможно.

Я думаю, что это наш с вами долг внести посильную лепту в строительство этого храма. Каждый жертвует чем может: кто-то словом, кто-то делом. Это так важно именно сегодня и именно сейчас предпринять действие, чтобы строительство Главного храма Вооруженных сил стало возможным», - отметила Анна Шафран.