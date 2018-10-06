Посольство РФ заметило противоречия в статье FT о «хакерской атаке»

Сотрудники посольства Российской Федерации в Лондоне выявили противоречия в материале Financial Times.

Издание ранее со ссылкой на источники сообщило, что российские хакеры, якобы работающие на ГРУ, взломали компьютерные системы британского телеканала для мусульман Islam Channel в 2015 году. При этом агентство никаких доказательств своим доводам не привело.

В российском посольстве изучили статью Financial Times и обратили внимание на то, что материал написан небрежно и не выдерживает никакой критики, поскольку в нем выдается противоречивая информация.

Сотрудники дипломатического представительства РФ указали на то, что в статье говорится, что хакеры, проведя «кибератаку», получили контроль над всей инфраструктурой телеканала, однако тут же сообщается, что сотрудники Islam Channel не замечали никаких изменений в своей работе.

Кроме того, в материале утверждается, что на телеканале не знали о так называемой «хакерской атаке», пока им не сообщили некие неназванные источники в британских правоохранительных органах.

Российские дипломаты сделали из всего этого закономерный вывод, что статья была написана с одной единственной целью – как всегда обвинить Россию в собственных проблемах.