На Украину прибыли боевые истребители и тяжелая авиация ВВС США

Американская авиация прибыла на Украину для участия в учениях «Чистое небо – 2018». Боевые истребители F-15 и тяжелые военные транспортники С-130 приземлились на авиабазе неподалеку от города Староконстантинов в Хмельницкой области.

Международные учения пройдут преимущественно на территории Хмельницкой и Винницкой областей. Помимо Соединенных Штатов, в маневрах на Украине примут участие Дания, Бельгия, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и Великобритания.

«Это мероприятие направлено на укрепление региональных возможностей по обеспечению суверенитета в воздухе и укреплению мира и безопасности посредством сотрудничества и взаимодействия с партнерами из НАТО и другими союзниками в регионе», - говорится об учениях на официальном сайте командования ВВС США в Европе.

Ранее сообщалось о желании США чаще проводить военные учения в акватории Черного моря при участии Грузии и Украины. Эта информация содержится в законе о новом оборонном бюджете страны.