Украинские военные примут участие в учениях НАТО

Украинские военнослужащие примут участие в стратегических военных учениях НАТО Trident Juncture 2018. Маневры пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября.

Тренировки будут проводиться недалеко от российской границы. В рамках учений планируется совершенствование методов коллективной защиты и отработка сценариев защиты от возможного нападения со стороны «противника».

В пресс-службе Министерства обороны Украины сообщили, что пятеро офицеров Вооруженных сил Украины уже работают в секциях штаба коалиции с сентября текущего года, они прошли теоретическую подготовку и этапы оперативного содействия. После этого украинцы будут направлены в Неаполь, Рамштайн и Ставангер.

Ранее, в пятницу, 5 октября, украинское ведомство сообщило, что с 8 по 19 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей пройдут многонациональные учения «Чистое небо – 2018» с участием военнослужащих из Польши, Дании, Великобритании, Франции и Эстонии. Для участия в тренировках на Украину уже прибыли американские истребители F-15 и транспортные самолеты C-130 ВВС США.

Украина взяла курс на сближение с альянсом и отказ от внеблокового статуса после государственного переворота, произошедшего в стране в 2014 году.