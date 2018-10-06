В Германии осушат озеро для поисков тела таинственно пропавшей 25 лет назад девушки

В федеральной германской земле Нижняя Саксония приступили к работам по осушению целого озера. Они связаны с поиском тела женщины, пропавшей двадцать пять лет назад.

Как сообщает местный телеканал NDR, полицейские намерены найти на дне озера останки исчезнувшей в 1993 году девушки и орудие преступления, которым ее лишили жизни. По версии следствия, это мог быть пистолет.

Убийцей девушки мог быть ее 58-летний сожитель. Предположительно, он забрал пистолет у своего отца, так как оружие пропало за два дня до исчезновения молодой женщины. Основным мотивом полицейские считают ревность, поскольку выяснилось, что жертва намеревалась уйти от своего сожителя.

Осушение озера займет примерно пять дней, за это время с помощью специальной техники полицейские откачают более тридцати пяти миллионов литров воды в соседнее озеро. Отмечается, что операция получила согласование в природоохранном ведомстве Нижней Саксонии.