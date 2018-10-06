Берлускони полетел на день рождения к Путину

Бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони сообщил, что летит в Россию на день рождения к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, чтобы лично его поздравить.

«Лечу на самолете на день рождения к моему другу Владимиру Путину», - написал политик на своей странице в Facebook.

Он добавил, что в рамках неофициального визита в Россию планирует обсудить с президентом РФ самые острые международные вопросы.

К посту в социальной сети Берлускони прикрепил фотографию, на которой изображено, как он сидит на борту самолета рядом с иллюминатором. Ради празднования дня рождения с Путиным политик, судя по всему, пропустит мероприятие своей партии «Вперед, Италия».

Российскому лидеру Владимиру Путину исполняется в воскресенье, 7 октября, 66 лет. Пресс-секретарь главы государства рассказал, что президент отметит праздник в кругу семьи и друзей.

Политиков связывают давние дружеские отношения. В прошлом году Берлускони посетил Путина в день его 65-летия, а в 2015 году приезжал в Крым. Глава РФ также поздравлял Берлускони с днем рождения 29 сентября,когда тому исполнилось 82 года.