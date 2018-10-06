Жестокие убийцы детей из Коми задержаны в лесу

Полицейские задержали двух подозреваемых в жестоком убийстве в республике Коми. По версии правоохранителей, задержанные жестоко расправились с местным жителем и его несовершеннолетними внуками.

Как сообщили в пресс-службе ГУ СК РФ по республике Коми, в розыск был объявлен сожитель матери погибших детей и его приятель. Один из местных жителей Печорского района обратился в полицию и сообщил, что видел мужчину, похожего на объявленного в розыск.

В итоге полицейские нашли подозреваемого и его подельника в лесу, на который указал местный житель. Найденные выглядели крайне изможденными и даже не смогли оказать сопротивление при задержании.

Останки 54-летнего мужчины и двух его внуков, 14-летнего мальчика и 12-летней девочки, с признаками насильственной смерти были найдены утром 4 октября в поселке Кожва Печорского района республики Коми. Сразу после этого правоохранители объявили убийц в розыске и запросили информацию у местного населения.