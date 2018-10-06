Президент UFC объяснил стычку Нурмагомедова и Макгрегора на «дуэли взглядов»

Глава турнира UFC Дана Уайт прокомментировал стычку между Макгрегором и Нурмагомедовым в ходе «дуэли взглядов» в преддверии титульного поединка. По словам Уайта, здесь есть его вина, поскольку он позволил бойцам подойти слишком близко друг к другу.

Президент турнира признался, что ожидал подобного развития событий, однако не думал, что конфликт между ирландцем и россиянином зашел так далеко. Тем не менее в остальном мероприятие прошло на удивление гладко, отметил Уайт.

«Я позволил этим парням подойти друг к другу слишком быстро. Тут все и пошло. Это моя вина, моя недоработка. Разумеется, можно было ожидать, что дуэль взглядов Конора и Хабиба пойдет не по плану. Публика была очень горячей, на сцене было очень шумно», - цитирует телеканал «Матч ТВ» президента турнира UFC.

Ранее сообщалось, что на торжественной церемонии взвешивания и дуэли взглядов в Лас-Вегасе перед турниром UFC ирландец Конор Макгрегор попытался ударить россиянина Хабиба Нурмагомедова ногой. Действия бойца едва не привели к драке – оппоненты встали в стойки, но присутствующим удалось разнять их.