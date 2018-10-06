Поклонники Монсеррат Кабалье несут цветы к посольству Испании в Москве

Поклонники всемирно известной оперной дивы Монсеррат Кабалье несут цветы и свечи к посольству Испании на Никитской улице в центре Москвы. У крыльца лежат букеты и портрет Кабалье с надписью «Браво».

Певица ушла из жизни 6 октября в возрасте 85 лет. Она умерла в госпитале Сан-Пау в Барселоне. Похороны пройдут в понедельник, 8 октября в Барселоне.

Соболезнование певице одним из первых выразил премьер-министр Испании Педро Санчес. Трагическое известие потрясло многих деятелей российской культуры. Соболезнования выразили саксофонист Игорь Бутман, дирижер Валерий Гергиев, оперная певица Аида Гарифуллина, пианист Денис Мацуев, эстрадный певец Николай Басков.

Монсеррат Кабалье обладала техникой виртуозного пения, бельканто, в классических итальянских операх. Она исполняла более 80 ролей в классических операх Пуччини, Беллини, Доницетти и Моцарта, в ее огромном репертуаре было около 800 камерных произведений.