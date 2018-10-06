Украинский политик признался, что отдыхает в Крыму

Лидер украинского политического движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук рассказал, что проводит отпуск в Крыму. По словам Медведчука, он отдыхал на полуострове и раньше, и не намерен изменять привычкам.

«Крым — место, которое я любил и люблю. Там я отдыхал и отдыхаю сегодня, и это не является секретом ни для кого в Украине. Я и в этом году отдыхал, и в прошлом, и буду отдыхать дальше», - рассказал украинский политик в интервью телеканалу «ТВ-Центр».

При этом политик отметил, что законодательно с точки зрения Украины Крым по-прежнему принадлежит ей. Тем не менее, все понимают, что де-факто полуостров сегодня является частью Российской Федерации.

Ранее Виктор Медведчук рассказал, что план главы МВД Украины Арсена Авакова по возвращению Донбасса может привести лишь к активизации боевых действий, а не урегулированию конфликта. По его мнению, урегулирование конфликта возможно лишь в результате проведения серии успешных переговоров.