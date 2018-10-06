Тине Тернер втайне пересадили почку мужа

Американской певице Тине Тернер в 2017 году в тайне от поклонников пересадили почку. Донором стал ее муж, немецкий музыкальный продюсер Эрвин Бах. Супруги поженились в 2013 году после 26 лет совместной жизни.

Годом ранее у артистки диагностировали рак кишечника. Она отказалась от традиционного лечения из-за неприятных побочных эффектов и перешла на прием гомеопатических средств. Это привело к тому, что состояние Тернер только ухудшилось и она столкнулась с почечной недостаточностью.

В своей автобиографии My Love Story, которая выйдет в свет 16 октября, певица рассказала, что в момент глубокого душевного кризиса ее муж вызвался отдать ей свою почку.

Операция прошла успешно, однако у Тины начались головокружения, забывчивость, беспокойства, случайные приступы диареи, пишет журнал People. На сегодняшний день звезда рок-н-ролла продолжает бороться с осложнениями.

Тина Тернер является обладательницей восьми премий «Грэмми». Журнал Rolling Stone назвал ее одной из величайших певиц современности.