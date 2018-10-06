Рассекречены документы о планах США ударить ядерной бомбой по Вьетнаму

Военные США в ходе войны во Вьетнаме были намерены атаковать с помощью ядерного оружия. Операция была в шаге от реализации, однако в последний момент президент Линдон Джонсон все-таки решил ее свернуть.

Как сообщает New York Times со ссылкой на рассекреченные архивные материалы, операцию с ядерным ударом инициировал главнокомандующий войсками США во Вьетнаме Уильям Уэстморленд в 1968 году. Она получила рабочее название Fracture Jaw («Перелом челюсти») и предполагала размещение в Южном Вьетнаме ядерного оружия с последующей серией ударов по северу страны.

Когда информация об операции дошла до Джонсона, он был вынужден отдать распоряжение свернуть ее, несмотря на уважение к генералу Уэстморленду. Тогдашний президент США решил, что использование атомного оружия может спровоцировать всемирный конфликт с участием Китая и в этом случае Штаты окажутся в крайне проигрышном положении в регионе.

Ранее сообщалось, что американская война во Вьетнаме вошла в рейтинг самых провальных военных кампаний США. Как напомнили авторы рейтинга, за решение начать войну Штаты критиковало как мировое сообщество, так и граждане страны. Американские военные в итоге покинули Вьетнам, а правительство, которое поддерживали США, скоро пало.