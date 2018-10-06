В водах Германии начали укладку двух ниток газопровода «Северный поток - 2»

Второе судно занимается трубоукладкой газопровода «Северный поток - 2» на участке территориальных вод Германии. Судно Audacia компании Allseas будет укладывать участок в 38 километров в глубоководной части маршрута.

После этого судно вернется в начальную точку и начнет укладку второй нитки газопровода. В германских территориальных водах работает судно Castoro Dieci (C10), которое также укладывает трубы. Укладку первой и второй ниток газопровода на германском участке планируется завершить к концу 2018 года, говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.

В Финляндии и России уже идут подготовительные мероприятия перед началом строительства. В декабре судно Solitaire начнет прокладывать трубы в российских водах.

Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через воды своих стран в обход Украины и Польши. Дания отказалась давать разрешение на строительство газопровода.

Оператор строительного проекта предложил провести работы в обход Дании. Ввести в эксплуатацию газопровод должны в конце следующего года. «Северный поток - 2» должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 миллиарда кубометров в год.