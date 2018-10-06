Ростовчанин проткнул голову ножом, чтобы она дышала, и не умер: видео

Житель Ростовской области из города Донецка воткнул себе в голову нож и сел отдыхать в чистом поле. На этом месте его в полном сознании обнаружили местные жители.

Как сообщает местное издание Rostov.ru, 30-летний мужчина с ножом в голове находился в благоприятном расположении духа, общался с окружающими и даже шутил. Приехавшая полиция опросила его до приезда медиков.

Выяснилось, что житель Донецка воткнул в себя нож, чтобы «голова дышала». Предположительно, он страдал от насморка. Позже дончанин изменил свое мнение и попросил медиков извлечь нож из головы, поскольку пришел к выводу, что с ним не совсем удобно.

Мужчина доставили в Центральную городскую больницу Донецка. По дороге он продолжал шутить. По данным медиков, он состоит на учете в психиатрическом диспансере. Сейчас он в реаниманиции.