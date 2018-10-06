Погребенные заживо: более 150 тыс. человек остаются под завалами в Индонезии

Около 152 тысяч человек могут оставаться под завалами после землетрясения и цунами в Индонезии. Об этом заявил глава департамента информации и работы со СМИ индонезийского МИД Ахмад Рамадан.

Он добавил, что в настоящее время обнаружены тела 1558 погибших, более 2,5 тысячи пострадали, многие из них находятся в больницах. Стихийное бедствие разрушило свыше 65,7 тысячи домов.

Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло 28 сентября у побережья острова Сулавеси недалеко от индонезийского города Палу. Впоследствии было зафиксировано более 360 повторных подземных толчков, передает Bernama.

Землетрясение стало причиной возникновения цунами, высота волн достигала пяти-семи метров. В ООН выделили Индонезии 15 миллионов долларов на ликвидацию последствий стихии.