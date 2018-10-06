СК РФ опроверг версию об убийстве пилота рухнувшего под Костромой вертолета

Следственный комитет России не подтвердил версию убийства из огнестрельного оружия пилота вертолета, рухнувшего 3 октября под Костромой. Ранее она была озвучена СМИ со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Согласно распространенной радио «Говорит Москва» версии событий, пилот Станислав Михнов якобы получил два огнестрельных ранения в спину перед крушением машины. В материале также было сказано, что выстрелы якобы произведены из карабина.

Катастрофа вертолета неподалеку от села Вонышево Костромской области произошла 3 октября. Машина по неизвестным причинам рухнула в глухом лесу, три человека на борту погибли.

Позже выяснилось, что одним из пассажиров вертолета был заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян. По данным прокуратуры, на момент трагедии Карапетян находился в официальном отпуске.