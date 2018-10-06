СМИ: пилота рухнувшего под Костромой вертолета убили выстрелом в спину

По сообщениям СМИ, пилот рухнувшего под Костромой вертолета Станислав Михнов якобы мог быть убит двумя выстрелами в спину. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на собственный источник в силовых ведомствах.

Кто мог совершить данные выстрелы и в какой момент они якобы произошли, в материале не уточняется. По версии источника, стрельба была произведена из карабина.

Катастрофа вертолета в Костромской области неподалеку от поселка Вонышево произошла 3 октября. На борту находились три человека, все они погибли. Вертолет рухнул в глухом лесу.

Позже стало известно, что среди пассажиров был заместитель главного прокурора РФ Саак Карапетян, факт его гибели подтвердили в Следственном комитете России. Согласно предварительной версии, трагедия произошла из-за плохих погодных условий.