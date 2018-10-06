Нидерланды подняли истребители из-за самолета с буйным американцем

Два истребителя ВВС Нидерландов поднялись в воздух и сопроводили самолет, летевший из Абу-Даби в Амстердам. Причиной этого стало агрессивное поведение пассажира на борту. Лайнер совершил посадку в аэропорту Схипхол в Амстердаме.

Скандал устроил 29-летний американец. Он не подчинялся требованиям экипажа сесть на свое место и устроил драку. На помощь стюардам пришли пассажиры. В результате пострадали несколько человек.

Зачинщика задержали правоохранительные органы сразу после посадки самолета и доставили в медицинскую клинику для прохождения психиатрической экспертизы, сообщают голландские СМИ.