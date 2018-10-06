Отец Нурмагомедова рассказал, когда Хабиб закончит карьеру

Конору Макгрегору придется очень нелегко в бою с Хабибом Нурмагомедовым, поскольку он никогда не встречал соперника с подобной техникой, захватами и грамотной стратегией их использования. В этом уверен тренер и отец бойца Абдулманап Нурмагомедов, комментарий которого о предстоящем «бое века» публикует «Звезда».

Тренер также рассказал о своем отношении к российским болельщикам Конора Макгрегора. Абдулманап Нурмагомедов отметил, что в их поведении нет ничего плохого.

«Макгрегор, Макгрегор… Ничего страшного в этом нет, пусть болеют. Сегодня будет возможность поболеть и за того, и за другого. Вроде бы рядовой матч, но заставил обратить на себя внимание. Его (Макгрегора - прим. ред.) действия, выходки, работа на публику, телевидение, для рекламы… он делает работу и за себя, и за нас. А нам нужно только строго соблюдать дисциплину», - сказал тренер.

Отец Хабиба Нурмагомедова коснулся и темы бойцовской карьеры своего сына. По его словам, сын будет заниматься этим видом спорта еще около двух лет, такие цифры диктует возраст, поскольку способности организма к восстановлению сильно меняются после 28 лет. Тренер отметил, что 30-летний Хабиб намерен многое успеть за два года, пока физически способен выступать на мировом уровне.

Ожидаемый во всем мире поединок за титул чемпиона между Нурмагомедовым и Макгрегором в легком весе (до 70,3 килограмма) пройдет 7 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Бой начнется около 7 часов утра по московскому времени.