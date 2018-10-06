В Кремле рассказали, как Путин проведет день рождения

Глава российского государства проведет свой день рождения, 7 октября, в кругу родных и друзей. Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

В этом году Путину исполняется 66 лет. Президент обычно старается отмечать этот праздник в кругу семьи и близких, однако случаются исключения, отметил Песков.

Так, например, в прошлом году от празднования Путина отвлекли ряд важных телефонных разговоров и совещание с членами Совбеза России. В 2016 году президент отметил день рождения на хоккейном поле, в 2014 году отправился в поход по Сибири.

Как ранее рассказывал сам президент, он всего один раз отмечал этот праздник в компании коллеги из другой страны. Им был китайский лидер Си Цзиньпин. Тогда главы государств отпраздновали скромно - по словам Путина, «выпили по рюмке водки и нарезали колбасы».