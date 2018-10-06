Два парашютиста запутались в стропах и упали на землю: видео

Два парашютиста при попытке проведения маневра в воздухе столкнулись из-за сильного ветра.

На кадрах, снятых на месте столкновения, видно, что спортсмены выполняют фигуру пилотажа в составе группы из четырех человек. В какой-то момент двое из них сталкиваются, запутываются в стропах, и их относит ветром в сторону, после чего молодые люди падают вниз с высоты две тысячи метров, пишет The Daily Mail.

Действие происходит в городе Голд-Кост австралийского штата Квинсленд. Возможно, спортсменам удалось спастись, если они успели открыть запасные парашюты. Об их дальнейшей судьбе не сообщается.