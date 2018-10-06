«Компетентность и отвага»: британские журналисты «женили» Нурмагомедова на Бузовой

Популярное британское издание The Sun в преддверии «боя века» между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором опубликовало статью, посвященную личной жизни россиянина. Материал британских журналистов «раскрывает» неожиданную информацию о семье Нурмагомедова.

По версии The Sun, российский боец якобы женат на певице Ольге Бузовой с 2013 года, имеет с ней двоих общих детей, а вся семья проживает в Махачкале. Этот поразительный вывод британские журналисты сделали, основываясь всего лишь на одной совместной фотографии певицы и спортсмена.

Этим же фото и проиллюстрирован материал, причем имя девушки не называется. Судя по всему, авторы статьи просто взяли наугад первую попавшуюся фотографию, не разобравшись, кто на ней изображен.

В реальности Ольга Бузова не состоит в отношениях с Нурмагомедовым и не имеет с ним общих детей. С 2012 по 2016 год она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, после развода в новый брак еще не вступила.

Ожидаемый во всем мире поединок за титул чемпиона между Нурмагомедовым и Макгрегором в легком весе (до 70,3 килограмма) пройдет 7 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Бой начнется около 7 часов утра по московскому времени.