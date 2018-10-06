Выбросило через лобовое стекло: жуткое ДТП во Владивостоке попало на видео

Во Владивостоке произошло страшное дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника. Авария случилась 6 октября неподалеку от стадиона «Фетисов-Арена». Момент ДТП оказался запечатлен камерой видеорегистратора.

Как следует из видео, женщина, находившаяся за рулем Toyota Land Cruiser Prado, не справилась с управлением. В какой-то момент на огромной скорости ее автомобиль стал вилять и влетел в ограждение. Удар был так силен, что женщину буквально выбросило из салона машины на несколько метров в воздух.

Кроме того, у внедорожника от удара отлетело колесо и попало во встречную машину. Фрагмент автомобиля пробил чужое лобовое стекло и остался в нем. К счастью, водитель этой машины не пострадал.

Управлявшая внедорожником женщина была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, она могла управлять джипом в нетрезвом виде. Сейчас за ее жизнь борются врачи.