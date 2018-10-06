СВР рассекретила документы о сотрудничестве советских и британских спецслужб

Служба внешней разведки России рассекретила ряд документов, связанных со Второй мировой войной. Документы посвящены сотрудничеству британских и советских специальных служб в годы их совместной борьбы против фашизма.

Руководитель СВР Сергей Нарышкин заявил об этом в эфире телеканала «Россия 1». Там же он передал ведущему пакет с документами, который содержал в том числе фотографические материалы.

По словам Нарышкина, речь идет о совместной советско-британской операции «Ледоруб». Пакет содержит ранее секретные архивные материалы об участниках этой операции, советских агентах-нелегалах и других людях, защищавших интересы разных стран, но делавших это ради общей идеи.

Глава Службы внешней разведки ответил и на вопрос о будущем отношений между Россией и Великобританией. Нарышкин подчеркнул, что нынешний кризис будет обязательно преодолен, поскольку «любая война всегда заканчивается миром».